Рекапіталізацію банку «Надра» планують завершити до кінця червня

Процес рекапіталізації банку «Надра» за участю держави і приватного інвестора планується завершити до кінця червня поточного року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Експертно-аналітична рада з питань рекапіталізації банків при Кабінеті міністрів України підтримала рекапіталізацію банка «Надра» державою спільно з інвестором», – зазначається у повідомленні.

Впродовж трьох тижнів будуть підготовлені всі документи, включаючи угоди реструктуризацій заборгованості банку перед зовнішніми кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, сума зовнішньої заборгованості банку «Надра» становить близько 900 млн. дол.

За оцінками Нацбанку України, для стабілізації роботи банку «Надра» необхідно 10 млрд. грн. Ці кошти в капітал банку готові надати на паритетних умовах приватний інвестор, яким виступає власник Group DF Дмитро ФІРТАШ, і уряд України. При цьому передбачається, що державі належатиме контрольний пакет (50% + 1 акція) у цій кредитно-фінансовій установі.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.