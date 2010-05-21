Міжбанк закрився на рівні 7,9230/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися 7,9175/7,9265 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9235/7,9255 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні дещо знизилися – 7,9230/7,9250 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2547/0,2550 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2550/0,2551 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2560/0,2561 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 31,16 рублів за долар (-0,0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2455/1,2670 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9165/9,9305 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 9,9125/9,9190 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до 9,9295/9,9360 грн./євро.