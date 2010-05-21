Уряд відзвітуватиме за 100 днів своєї діяльності

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд має намір відзвітувати про результати своєї діяльності за 100 днів.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

"Безперечно, ми звітуватимемо перед країною, перед суспільством, перед нашими виборцями", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що основними завданнями уряду на початковому етапі діяльності є стабілізація ситуації в економіці і, перш за все, в будівельному, промисловому і фінансовому секторах.

"Думаю, що буде що розповісти і за що відзвітувати", - переконаний глава уряду.