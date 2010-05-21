Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ

На сьогодні Україна виконала всі умови для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після засідання глав урядів СНД у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на питання журналістів.

Він також повідомив, що це ж сказав учора під час зустрічі з представником МВФ в Україні Максом АЛЬЄРОМ.

«Я сказав керівництву фонду, що ми виконали абсолютно всі умови, які ми можемо виконати на цьому етапі», - сказав М.АЗАРОВ. І наступним етапом, відзначив він, може стати підготовка і підписання програми співпраці з визначенням подальших маяків для поступового досягнення результатів для поквартального продовження співпраці.

М.АЗАРОВ відзначив, що на сьогодні, відповідно до вимог МВФ, прийнято закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше ніж 6 млрд. грн. і головне - прийнято бюджет з дефіцитом 5,3%.

М.АЗАРОВ повідомив, що під час учорашньої зустрічі запевнив М.АЛЬЄРА, що бюджет буде виконано із встановленим дефіцитом.

Таке запевнення М.АЗАРОВУ довелося зробити після того, як представник МВФ «в обережній формі висловив сумнів» з приводу того, вдасться чи не вдасться урядові виконати бюджет із встановленим дефіцитом.

«Як буде за фактом? – (запитав М.АЛЬЄР – УНІАН). За фактом, відповів я, виконуватиметься закон. Сказати, що станом на сьогодні дефіцит бюджету становить 5,3% я, звичайно, не можу, бо бюджетний рік по суті справи щойно почався і закон набув чинності кілька тижнів тому. Тому зараз фінансова ситуація непроста. Але вона, безперечно, буде стабілізована і ми рік закінчимо з таким дефіцитом. Тому, якщо МВФ хоче разом з нами брати участь у цьому успіху, а це буде великим успіхом для держави, - з 16% дефіциту торік прийти до 5,3%, то ми готові разом з МВФ розділити цей успіх України», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ на брифінгу дав зрозуміти, що вважає свою обіцянку завершити рік зі встановленим дефіцитом доволі вагомим аргументом для МВФ.