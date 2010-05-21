Нацбанк зміцнив гривню

Курс НБУ на 25 травня

Офіційний курс НБУ на 25.05.10 100 USD - 792.5500 (21 травня - 792.5700) 100 EUR - 990.4497 (21 травня - 972.4834) 10 RUR - 2.5519 (21 травня - 2.5821) Облікові курси банківських металів на 25 травня за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 93798.29 (21 травня - 95861.34) 961 XAG 10 Срібло - 1404.40 (21 травня - 1468.63) 962XPT10Платина- 118406.97(21 травня-129347.42) 964XPD10Паладій-32970.08(21 травня-37647.08)

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