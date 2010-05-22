Азаров: Україна підпише договір про вільну торгівлю з країнами СНД

Україна підпише Договір про вільну торгівлю з країнами - членами СНД лише в тому разі, якщо у ньому будуть мінімальні вилучення і обмеження або вилучень і обмежень не буде взагалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу у Санкт-Петербурзі прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після засідання голів урядів СНД.

«На саміті я сказав, що позиція України дуже проста: якщо ми підписуємо цей договір про вільну торгівлю, ніяких там вилучень не повинно бути, і ніяких обмежень, і ми до цього повинні йти», - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що протягом останніх двох місяців спостерігається прогрес у підготовці документів. «Ми плануємо зняти усі неврегульовані питання до осені цього року», - заявив український прем`єр.