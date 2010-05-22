Золото знову дешевшає

Ціна на золото у п`ятницю впала четверту сесію поспіль.

Зниження ціни на метал пов`язане з тим, що гравці перейшли до залучення вільних коштів, необхідних для інших інвестицій.

Також чинили тиск на ринок проблеми Європи, повідомляє інформаційний портал К2К.

За результатами регулярної торговельної сесії на Нью-йоркській товарній біржі, NYMEX, червневі ф`ючерси на поставку золота знизилися на 1% до 1176,10 доларів за тройську унцію.