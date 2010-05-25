Реформи в Україні розпочнуться у 2011 році
08:45, 25 травня 2010Фінанси
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Запевнив Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що реформи в Україні розпочнуться у 2011 році.
Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським телеканалам в неділю.
«Початок реформ буде у 2011 році», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Він також вкотре анонсував, що концепцію реформування України він запропонує у червні.
«Ми працюємо над цим питанням щоденно. Я щодня знаходжу час і приділяю необхідну кількість часу для того, щоб розглядати ці питання. Робота триває», - сказав Президент України.
В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що до цього процесу залучені найкращі іноземні фахівці, які представляють відомі світові консалтингові компанії та мають позитивний досвід роботи у багатьох країнах.
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