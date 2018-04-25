Як краще розмістити депозит…

Заощадили трохи грошей. Хочете покласти їх на депозит в банк? Немає проблем. Але спершу визначимося - або більше заробляємо, або менше, але при цьому почуваємо себе спокійно.

Пропонують - вибираємо

Цього року найбільший дохід дадуть гривневі депозити. Як правило, виграш за ними на 8-10% більший, ніж на валютних депозитах.

А якщо вдарить девальвація гривні?

Цього року її не очікують, але ризик існує завжди, як і ризик девальвації долара та євро. Тому, якщо хочете підстрахуватися, потрібно 50% вашої суми покласти на гривневий депозит, а решту в рівних частинах оформити в доларах та євро. Дохід буде нижчим, ніж від гривні, але у разі девальвації втрати мінімізуєте.

Визначаємося з банком...

Якщо сума вкладу не перевищує 150 тис. грн. (чи у валютному еквіваленті), то можна розміщувати гроші і у великому, і в середньому, і у дрібному банку. Вибирайте банк зі зручним для Вас розкладом роботи.

Курйозність нашого ринку полягає в тому, що ті, у кого депозити "згоріли" в невеликих банках, таких, як "Арма" або "УФГ", то гроші вони вже забрали, а ось у тих, хто розмістив депозити у великих банках, як "Надра" або "Укрпромбанк", гроші «зависли» надовго.

Але це не означає, що треба стрімголов нести гроші в найближчий банк. Зробуть паузу, почитайте хоча б в Інтернеті останні новини про банк, у якому Ви плануєте розмістити свої кровно зароблені.

Довіряємо рекламі?

Реклама - не панацея, але від неї відмахуватися не варто. Існує велика кількість банків, точніше, їх відділень, які не зацікавлені у грошах населення. Якщо в такому банку розміщувати депозит, то там дуже довго і нудно оформлятимуть документи, передзвонюватимуть, погоджуватимуть. Тому краще звертатися у банк, де Вашими грошимо справді цікавляться. І реклама в цьому випадку може підказати.

Прочитали, що за депозитами виплачують 2...%

Як тільки креативники і фахівці з реклами не заморочуються, придумуючи різні слогани і ролики, щоб заманити населення в банки, але люди звертають увагу тільки на ставку. Тому в рекламі саме її і обігрують, прив'язуючи у ній всілякі бонуси. Але, одна справа заагітувати клієнта, і абсолютно інша - виплачувати високі відсотки. Якщо людина зацікавилася і звернулася до банку, то там їй запропонують масу депозитних програм, може не зовсім за тими ставках, що в рекламі, але вибрати можна. Усе залежить від цілей і планів. Якщо відкинути рекламну мішуру, то усі депозити можна розділити на три групи.

Перша група - "депозит з авансовою виплатою відсотків". Щоправда, вони 0,3-1% нижчі, ніж за іншими депозитами. Тут добре пам'ятайте, що достроково забрати гроші з такого вкладу неможливо. А якщо банк і погодиться, то з суми депозиту віднімуть отримані відсотки і штраф за дострокове зняття грошей. Втрати будуть істотні.

Друга група - "депозит з виплатою відсотків щомісячно". Найпопулярніший вид вкладу у населення. Існують ще депозити з виплатою відсотків раз на квартал, але вони трапляються дуже рідко.

Третя група - "депозит з виплатою відсотків у кінці терміну". Вважають, що за цими депозитами виплачують найвищі відсотки, оскільки враховують ефект капіталізації. Дійсно, ставки у цій групі на 0,2-0,8% вищі, ніж за депозитами з виплатою відсотків щомісячно.

На який термін краще розміщувати депозит?

На цей момент найоптимальнішим є термін один рік. Банки виплачують найвищі відсотки за річними депозитами. Деякі фінустанови нараховують однакові відсотки на депозити з терміном 9 і 12 місяців. Але при цьому, якщо депозит на термін 18 місяців і більше, то відсотки будуть нижчі, ніж на 12 місяців.

Підписуємо депозитний договір і...

Не поспішайте. Уважно перечитайте договір. Внести до нього зміни буде неможливо. Якщо половина тексту надрукована дуже дрібним шрифтом, не мучтеся і не напружуйте очі, краще відразу піти. Однозначно, депозитний договір складається з хитрощів і зауваг на користь банку. Солідні банки, як правило, не шкодують паперу і все друкують великим шрифтом. Якщо до депозитного договору додають додаткові угоди, то дуже уважно ознайомтеся з ними. Каверза частенько може саме у них ховатися. Це стосується скромних розділів "права і обов'язки сторін", "умови повернення грошей", "інші умови".

Які можуть бути хитрощі?

Фантазія нескінченна:

- законодавчо заборонено банкам самостійно знижувати ставки за депозитом, але якщо клієнт у договорі надає банку таке право, то він може це робити без підписання додаткових угод;

- штраф за дострокове зняття грошей плюс зниження ставки за депозитом до практично "нульового рівня";

- щомісячна абонплата за платіжну картку, на яку перераховуватимуть відсотки за депозитом;

- додатковий платіж за зняття грошей в касі банку, а не через банкомат;

- додаткова плата за зняття грошей з платіжної картки, на яку надійшли відсотки, в іншому банку;

- відсотки не нараховуються, якщо термін дії депозиту припадає на вихідний день;

- неможливо отримати гроші раніше, ніж через три дні після завершення дії депозитного договору, якщо банк про це не проінформували.

Але найбільше хитрують банки в методиці нарахування відсотків за депозитом.

1. Банк обіцяє, наприклад, 24% річних за депозитом до запитання. Але якщо уважно прочитати договір, то з'ясується, що 24% (чи 2% в місяць) клієнт отримає, якщо його гроші пролежать в банку не менше року, і тільки за 12 місяців, а ось за 11-й місяць банк нарахує усього 1,7% за 10-й - 1,5%, за перший місяць - тільки 0,02%. Проте, клієнт може отримати свої 17% річних, якщо просто розмістить гроші на депозит терміном на один рік зі щомісячною виплатою відсотків.

2. Банк обіцяє 26% за річний депозит з виплатою відсотків у кінці терміну. Але ці 26% (чи 2,17% на місяць) банк нараховуватиме тільки за перший місяць, а за другий і наступні - усього 17% (чи 1,4% на місяць). Тому реальний дохід за депозитом буде таким же, якщо розмістити гроші на термін один рік під 17,75%.

3. Банк залучає депозити в гривні за ставцкою 19% і при цьому вкладникові обіцяє бонус "+5%". Може здатися, що ставка за депозитом має бути 19+5, тобто 24%. Але насправді базова ставка буде тільки 19,95%.

Залишається побажати удачі і пристойного доходу…

Наталія Щербатюк, Український аналітичний центр (для УНІАН)