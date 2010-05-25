Дніпропетровська облрада виділила 62,3 млн. грн. на ремонт навчальних закладів
10:52, 25 травня 2010Фінанси
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У цьогорічному бюджеті
Дніпропетровська обласна рада виділила на 2010 рік з обласного бюджету 62,3 млн. грн. на ремонт навчальних закладів.
Про це УНІАН повідомили у постійній комісії облради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
За інформацією комісії, значна увага поточного року буде приділена закладам, у яких навчаються діти з особливими потребами.
Також Дніпропетровська облрада виділила 700 тис. грн. на придбання підручників для навчальних закладів.
Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровська обласна рада 14 травня затвердила обласний бюджет на 2010 рік з доходами і видатками обсягом 4,281 млрд. грн.
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