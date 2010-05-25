Міжбанк: торги по долару - 7,9215/7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9215/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2520/0,2523, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,7315/9,7405. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,2277/1,2279 (п'ятниця - 1,2510/12).

У п'ятницю, 21 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.