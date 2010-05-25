Курс в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 24 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 1,6% відучора і сьогодні складає 9,62/9,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,77-10,11 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 24 травня знизився на 0,4% і сьогодні складає 0,2485 грн./рубль, продажу - на 0,2% - до 0,2585 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2420-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,92 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,2% відучора і сьогодні складає 9,67 грн./євро, продажу - на 1,9%, до 9,82 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,76-10,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,4% порівняно з 24 травня і сьогодні складає 0,2492 грн./рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2420-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,85/7,95 грн., євро - 9,40/9,85 грн., рубль - 0,2100/0,2650 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,90/7,945 грн., євро - 9,65/10,20 грн., рубль - 0,2460/0,2560 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,89/7,94 грн., євро - 9,60/9,90 грн., рубль - 0,2480/0,2530 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 травня, такий: гривні до долара США - 7,9255, до євро - 9,904497, до російського рубля - 0,25519.