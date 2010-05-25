Ляпіна про податкові канікули для малого бізнесу

Введення податкових канікул для малого бізнесу не посприяє істотному зменшенню податкового тиску. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила народний депутат України (НУ-НС) Ксения ЛЯПІНА сьогодні під час прес-конференції.

"Податкові канікули у вигляді, який був проанонсований владою, виглядають так: ви можете не платити податок на прибуток, але виплатите усі податки на фонд заробітної плати, оскільки канікули-то для бізнесу, а не для фізичної особи, яке працює. Нікому такі податкові канікули не потрібні", - говорить вона. На її думку, у такій формі податкові канікули - це обман.

Водночас К. ЛЯПІНА вважає, що в Україні доцільно залишити спрощену систему оподаткування. "Ми переконані, що така система повинна сьогодні існувати. Головне завдання, яке може виконати діюча влада, - виключно захистити спрощену систему оподаткування, можливо, модифікувати в тій частині, де, як і будь-яким іншим податком, користуються для неналежного способу ведення бізнесу, відмивання грошей і т. д"., - сказала депутат. Вона також наголосила що позиція об'єднань підприємців полягає в тому, що вони просять владу не чіпати спрощену систему оподаткування.