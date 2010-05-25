Ляпіна про податкові канікули для малого бізнесу
Такі канікули нікому не потрібні
Введення податкових канікул для малого бізнесу не посприяє істотному зменшенню податкового тиску. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила народний депутат України (НУ-НС) Ксения ЛЯПІНА сьогодні під час прес-конференції.
"Податкові канікули у вигляді, який був проанонсований владою, виглядають так: ви можете не платити податок на прибуток, але виплатите усі податки на фонд заробітної плати, оскільки канікули-то для бізнесу, а не для фізичної особи, яке працює. Нікому такі податкові канікули не потрібні", - говорить вона. На її думку, у такій формі податкові канікули - це обман.
Водночас К. ЛЯПІНА вважає, що в Україні доцільно залишити спрощену систему оподаткування. "Ми переконані, що така система повинна сьогодні існувати. Головне завдання, яке може виконати діюча влада, - виключно захистити спрощену систему оподаткування, можливо, модифікувати в тій частині, де, як і будь-яким іншим податком, користуються для неналежного способу ведення бізнесу, відмивання грошей і т. д"., - сказала депутат. Вона також наголосила що позиція об'єднань підприємців полягає в тому, що вони просять владу не чіпати спрощену систему оподаткування.