Міжбанк закрився на рівні 7,9240/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9215/7,9265, до 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9260. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про придбання доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2520/0,2523, до 12:00 ціни знизилися до 0,2515/0,2517. На час закриття ціни досягли рівня 0,2510/0,2511. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6250 (+0,5250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2277/1,2279, а до 14:45 впали до 1,2195/1,2197. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7315/9,7405, до 12:00 ціни пішли вниз –9,6840/9,6930. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли поточного мінімуму 9,6620/9,6675.