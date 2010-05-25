Суд оголосив банкротом страхове товариство «Вексель»

Господарський суд Києва визнав банкротом акціонерне страхове товариство «Вексель» (м. Київ) і відкрив ліквідаційну процедуру. Постанова суду від 18 травня 2010 року опублікована в газеті «Урядовий кур`єр» № 92 від 22 травня.

Ліквідатором призначений Євгеній КУДЛЯК. Заяви кредиторів приймаються протягом одного місяця з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, акціонери страхового товариства «Вексель» на загальних зборах 22 січня ц. р. прийняли рішення про ліквідацію компанії.

Причиною ліквідації стала «відсутність реальних шляхів фінансового оздоровлення і виведення його зі складної фінансової ситуації».

21 січня ц.р. Держфінпослуг припинила всі ліцензії на здійснення страхової діяльності АСТ «Вексель» (Київ) «у зв`язку з невиконанням рішення про застосування заходів дії».

Довідка УНІАН. АСТ «Вексель» засноване в 1994 році, його засновником виступив "Промінвестбанк" (Київ).

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, на липень 2008 року акціонерами компанії були три фізичні особи, якими належало 30,55%, 30,32%, і 33% акцій.