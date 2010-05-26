Євро знижується у середу, знову відкотившись до чотирирічного мінімуму до долара і 8,5-річного мінімуму до ієни, оскільки побоювання щодо стану банківського сектора єврозони давлять на єдину валюту, передає Рейтер.

Ознаки браку кредитування при тому, що вартість доларових запозичень для банків злетіла до 10-місячних висот, примушують інвесторів переводити кошти в порівняно безпечний долар і уникати ризикованих активів і валют.

"Нічого не змінилося відучора. Напруга на грошовому ринку зберігається, - сказав валютний трейдер з японського банку. - Ринкові гравці сильно нервують і не хочуть переймати на себе ризики".

Трейдери говорять, що дефіцит кредитування зараз набагато менший, ніж той, що відбувся після обвалу Lehman у 2008 році. Але свіжі спогади про світову кредитну кризу примушують фінансові інститути виявляти обережність, видаючи кредити тим, хто, можливо, має значні вклади в країнах з великою заборгованістю або банках єврозони.

Євро опустився до долара на 0,7 відсотка до $1,2286, залишаючись недалеко від мінімуму 1,2177, досягнутого у вівторок.

Доларовий індекс, який визначає динаміку долара до шести основних валют, виріс на 0,07 відсотка до 86,843.

Проти ієни долар опустився на 0,13 відсотка до 90,30.

Євро знизився до ієни на 0,81 відсотка до 110,85 ієни.