Міжбанк: торги відкрились котируваннями 7,9210/7,9270 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9210/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2524/0,2526, котирування по євро-гривні склали 9,7305/9,7405. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,2288/1,2290 (вівторок - 1,2277/79).

У вівторок, 25 травня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250.