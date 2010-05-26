ВР 1 червня усуне неточності в законі про акцизи?

Парламент у вівторок, 1 червня, повинен усунути неточності в законі "Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування) ", який підвищує акцизний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав в інтерв'ю журналістам.

Спікер наголосив, що, за інформацією Головного юридичного управління Верховної Ради, за одну поправку до цього закону народні депутати голосували двічі і обидва голосування були позитивними. За його словами, таким чином, в законі є протиріччя, які необхідно усунути.

В. ЛИТВИН підкреслив, що цей закон з уточненнями має бути проголосований у вівторок, "оскільки на мене давлять, щоб я якнайскоріше подав цей закон на підпис (Президентові України - УНІАН)".

При цьому спікер додав, що цей закон "має бути повністю звірений зі стенограмою, і відповідати результатам розгляду у Верховній Раді".

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)". "За" голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 - з БЮТ, 9 - з НУ-НС, 27 - КПУ, 19 - Блоку Литвина і четверо позафракційних.

Закон підвищує акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Окрім того, цей закон скасовує ПДВ при імпорті природного газу.

Також закон підвищує акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Окрім того підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачають, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод - 25 грн. 20 коп.

Передбачено також, що норми закону повинні реалізовуватися "без підвищення роздрібних цін на товари і послуги".