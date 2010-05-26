Литвин розповів, які "неточності" в законі про підвищення акцизів

Парламент у вівторок, 1 червня, має усунути неточності в законі «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)», яким підвищуються акцизний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю журналістам.

Спікер зазначив, що, за інформацією Головного юридичного управління Верховної Ради, за одну поправку до цього закону народні депутати голосували двічі, й обидва голосування були позитивні. За його словами, таким чином в законі є суперечності, які необхідно усунути.

В.ЛИТВИН підкреслив, що даний закон з уточненнями має бути проголосований у вівторок, «оскільки на мене тиснуть, щоб я якомога швидше подав цей закон на підпис (Президенту України – УНІАН)».

При цьому спікер додав, що даний закон «має бути повністю звірений зі стенограмою і відповідати результатам розгляду у Верховній Раді».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)». «За» голосували 170 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 17 – з БЮТ, 9 – з НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Крім того, даним законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищено акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, передбачено, що норми закону мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари та послуги».