Частка іноземного капіталу в банках України зменшилася на 0,5%

Національний банк України (НБУ) зауважує скорочення частки іноземного капіталу в українській банківській системі у квітні на 0,5% - з 34,2% до 33,7%.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

На 1 травня в Україні було 176 діючих банків. З них - 51 банк з іноземним капіталом, у тому числі 18 - зі стовідсотковим іноземним капіталом.

Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків за минулий місяць збільшився на 1,7% і на 1 травня склав 130,507 млрд. грн.

У січні частка іноземного капіталу в банківській системі скоротилася на 0,6% - до 35,2%, в лютому 2010 року збереглася на тому ж рівні, у березні скоротилася на 1% - до 34,2%.

За 2009 рік частка іноземного капіталу в банківській системі скоротилася на 0,9% з 36,7% до 35,8%.