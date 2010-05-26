З серпня введуть систему автоматичного відшкодування ПДВ
14:25, 26 травня 2010Фінанси
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Розповів Тігіпко
Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що з серпня буде введена система автоматичного повернення ПДВ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО сказав журналістам у Кабінеті міністрів.
"Зараз затягнули трішки з вирішенням питань про реструктуризацію старої заборгованості, але найближчим часом ця постанова вийде, і в добровільному порядку підприємства зможуть отримати ті цінні папери, яких дуже чекає ринок, і вони відразу, мені здається, перейдуть в гроші і це допоможе нашим, у першу чергу, експортерам", - сказав С. ТІГІПКО.
За його словами, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав відповідне доручення, яке передбачає перехід з серпня на автоматичне повернення ПДВ.
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