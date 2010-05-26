Мінімальну зарплату отримав кожен шостий працівник

В Україні у березні поточного року мінімальну заробітну плату (згідно із законом про держбюджет- 2010, у березні розмір мінімальної зарплати складав 869 грн.) отримав кожен шостий працівник.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Середньодобова кількість штатних працівників підприємств у березні - 10,7 млн. осіб, що на 0,1%, або на 15,6 тис. осіб більше, ніж у лютому.

За даними Держкомстату, майже у кожного другого працівника нарахована заробітна плата не перевищувала середній розмір по країні - 2109 грн. Водночас, 11,5% працівників у березні отримали зарплату, розмір якої перевищив 3,5 тис. грн. Велика частина таких працівників була зайнята у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема, на підприємствах з видобутку паливно-енергетичних корисних копалин, авіаційного транспорту, у фінансовій діяльності.

Повідомляють також, що абсолютний розмір зарплати працівників, зайнятих на риболовецьких підприємствах, у сільському господарстві і мисливстві, у сферах готельного і ресторанного бізнесу, охорони здоров'я і надання соціальної допомоги, будівництва, а також виробництві текстилю, одягу, хутра, шкіри і таке різне - на 25% нижчий від середнього рівня зарплати в економіці в цілому.