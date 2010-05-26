Міжбанк: долар на місці

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9210/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9265. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9245/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2524/0,2526, до 12:00 ціни виросли до 0,2540/0,2541. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2544/0,2545. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,1899 (- 0,4351).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2288/1,2290, а до 14:30 підвищилися до 1,2317/1,2319. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7305/9,7405, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,7705/9,7800. До закриття торгів цінові показники євро-гривні відкотилися до рівня 9,7595/9,7645.