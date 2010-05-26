Єврокомісія пропонує створити мережу фондів допомоги банкам

Єврокомісія пропонує створити мережу національних фондів рішення проблем банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішнього ринку і послуг Мішель БАРНЬЄ.

Головна мета створення таких фондів, за словами комісара, полягає у тому, щоб у період можливих економічних і фінансових криз в майбутньому проблеми банків не вирішувалися за рахунок платників податків.

"Фонди вирішення проблем банків стануть, передусім, фондами передбачення, а не фондами порятунку", - сказав М. БАРНЬЄ.

Комісар наголосив, що частина країн-членів Європейського Союзу вже ввели або вводять спеціальні податки з банків, у тому числі, щоб компенсувати надані окремим банкам обсяги державної допомоги з початку нинішньої фінансової кризи.

На переконання комісара, вироблення єдиного європейського підходу до цього питання зробить ситуацію в банківському секторі Європі більш передбачуваною.

М. БАРНЬЄ також висловив переконання у тому, що створення мережі національних фондів вирішення проблем банків посилить стійкість банків.

За словами комісара, Єврокомісія представить свої пропозиції Раді міністрів з питань економіки і фінансів ЄС, Європейській Раді (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС - УНІАН), а також на саміті лідерів країн "Великої двадцятки" в Торонто 26-27 червня.