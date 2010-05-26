Українська опозиція звернулася до МВФ

Народний комітет захисту України у своїй заяві-зверненні до Міжнародного валютного фонду вказує на неефективність економічної політики нинішнього уряду.

Відповідний документ оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний і Повноважний посол України, член НКЗУ Юрій ЩЕРБАК.

У заяві, зокрема, вказують "на волаючі факти неефективності економічної політики" нинішньої влади, які "суперечать не лише рекомендаціям МВФ, але і здоровому економічному глузду і несуть в собі істотні ризики для фінансової стабільності України і усього європейського регіону".

Опозиція стверджує, що за час перебування при владі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні не була почата жодна системна реформа.

Окрім того, НКЗУ у своїй заяві звертає увагу МВФ на те, що нинішня українська влада "прийняла украй розбалансований бюджет на 2010 рік, запланований дефіцит якого майже удвічі вищий, ніж при уряді Юлії ТИМОШЕНКО".

Ю. ЩЕРБАК, цитуючи заяву, наголосив, що представники нової влади "зуміли за останні два місяці істотно погіршити бізнес- і інвестиційний клімат країни. Зокрема, майже на 9 млрд. грн. збільшився борг з відшкодування ПДВ, різко посилений адміністративний тиск на підприємства і свавілля фіскальних органів, скасовано обмеження в перевірках податковою службою суб'єктів підприємницькій діяльності, необгрунтовані перевірки стають інструментом тиску на нелояльних до правлячої партії бізнесменів".

У заяві підкреслюють, що в основу і Хартії Міжнародного валютного фонду, і Вашингтонського консенсусу покладений захист демократичних цінностей розвинених країн світу. НКЗУ звертає увагу керівництва МВФ на початок політики систематичного порушення базових прав і свобод людини нинішнім урядом, на факти переслідувань політиків від опозиційних сил, на спроби ввести політичну цензуру в провідних засобах масової інформації.

Опозиція зазначає, що надання коштів МВФ в таких умовах "автоматично означатиме інвестиції в створення диктатури в Україні".

У заяві міститься прохання істотно посилити моніторинг і контроль за діями уряду як в економічній, так і в соціально-політичній сфері. Крім того, опозиція наполягає на внесенні змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" і в податкове законодавство з метою збалансування держбюджету і поліпшення бізнес-клімату країни.

Опозиція закликає МВФ почати кредитування України "винятково за умов і після початку реальних реформ в податковій, бюджетній, пенсійній, енергетичній сферах".

Заяву-звернення підписали координатор НКЗУ Дмитро ПАВЛИЧКО та Ю.ЩЕРБАК.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня прес-служба віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомила, що Україна і Міжнародний валютний фонд погодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення Україні кредиту у19 млрд. дол. на 2,5 року.