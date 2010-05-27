Міжбанк: долар тупцює на місці

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9205/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2565/67, до 12:00 ціни знизилися 0,2561/62. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,9600 (- 0,2299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2288/90, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7315/9,7435, до 12:00 ціни пішли вниз 9,7140/9,7210.