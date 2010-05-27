ДПАУ введе мораторій на перевірки малого бізнесу

Найближчим часом голова Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) заявить про введення мораторію на перевірки малого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

«Мораторій на перевірку малого бізнесу, певну частину малого бізнесу, ми можемо ввести. Це та частина малого бізнесу, яка має валові доходи менші за 300 тис. грн. на рік. Це якраз межа, після якої необхідно реєструватися платником ПДВ. Це грань виживання для малого бізнесу», - відзначив він.

За словами О.ЛЮБЧЕНКА, даний мораторій можна ввести для більшої частини малого бізнесу. «Весь малий бізнес сьогодні платить до бюджету 12,5% податків. Я стверджуватиму, що це багато, хоча за кількістю їх понад 90% (кількість зареєстрованих платників податків – УНІАН)», - відзначив він.

Нині вже відбувається внутрішня процедура формування національного плану перевірок з урахуванням введення мораторію на перевірки.