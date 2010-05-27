ДПАУ розробляє фільтри для підприємств

У Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) за дорученням прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА сьогодні розробляють фільтри, які будуть введені для автоматичного відшкодування підприємствам податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

"Для автоматичного відшкодування ПДВ на сьогодні ми можемо надати деякі фільтри. Фільтрами можуть бути - відсутність розбіжностей по п'ятому доповненню. Тобто, якщо я хочу відшкодувати ПДВ, повинно бути чітко визначено, що його хтось сплатив на іншому кінці", - говорить він. Також фільтром, наприклад, може бути дотримання законодавства про працю. "Якщо ти хочеш, щоб тобі автоматично відшкодовували ПДВ, хоч би рівень заробітної плати має бути вищим, ніж мінімальний. У нас на сьогодні багато підприємств не мають заробітних плат вище за мінімальні, але заявляють значні суми на відшкодування", - сказав О.ЛЮБЧЕНКО.

"Щодо обороту цих облігацій (ПДВ-облігацій - УНІАН), це вже визначатиме ринок. Сьогодні ринок заявляє про 10% дисконту. Це організації, готові скупити ОВДП", - наголосив він.

За його словами, автоматичне відшкодування ПДВ на сьогодні украй потрібне. "Це набагато краще, ніж так, як воно було, 22 млрд. грн. на сьогодні накопичено тих сум, які потрапляють під визначення облігацій", - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Він вважає, що шляхом випуску ПДВ-облігацій держава бере на себе відповідальність за невиплату ПДВ. "Те, що вона на сьогодні бере на себе витрати у вигляді 5,5% за ОВДП плюс виплата тіла за облігаціями двічі на рік по 10 частин на п'ять років - це вже вияв того, що держава узяла на себе деяку відповідальність", - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Як заявив 26 травня 2010 р. прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. "Найближчим часом ми консолідуємо зобов'язання держави з ПДВ. Казначейство отримає обгрунтування за кредитними зобов'язаннями. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими підтверджуємо зобов'язання держави з виплат. Дисконт плануємо на рівні не більше 10% ", - сказав М.АЗАРОВ.