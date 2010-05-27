Джерело: МВФ може відмовити Україні в співпраці за новою програмою

На сьогодні велика ймовірність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні у початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом.

Про це УНІАН повідомило джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів України та МВФ.

"Сьогодні ймовірність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, складає 9 до 1", - заявив співрозмовник агентства.

При цьому він підкреслив, що однією з основних причин можливої відмови є те, що МВФ фактично упевнений, що в держбюджеті України на 2010 рік закладений істотно занижений дефіцит.

"У МВФ розкусили, що реальний дефіцит в Україні за підсумком року буде не 5,3% ВВП, як прийняли, а в районі 14%. Окрім того, у МВФ не бачать від України рішення проблем "Нафтогазу", намірів реформувати систему пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Сьогодні, враховуючи плани провести місцеві вибори восени, на реформування пенсійної системи і підвищення ціни ніхто не піде", - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він наголосив, що навряд чи ситуацію може змінити позиція Росії, яка заявила про підтримку продовження співпраці, оскільки чинить опір її продовженню в обставинах, що склалися, керівництво європейського департаменту МВФ.

"Позиція Росії, звичайно, важлива, проте, наприкінці минулого року Росія також фактично підтримувала надання Україні чергового траншу кредиту, проте ситуацію переламати не вдалося. Позиція євродепартаменту виявилася сильнішою", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 року. Проте, процес переговорів затягується.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що на сьогодні Україна виконала усі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. М. АЗАРОВ зауважив, що на сьогодні, згідно з вимогами МВФ, ухвалений закон про підвищення акцизів, затверджений фінплан НАК "Нафтогаз України" з дефіцитом дещо більше 6 млрд. грн. і головне - прийнятий бюджет з дефіцитом 5,3%.

Також він заявив, що запевнив МВФ у тому, що уряд повинен і виконуватиме закони про держбюджет і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету складе 5,3 % ВВП.

Він дав зрозуміти, що вважає свою обіцянку завершити рік зі встановленим дефіцитом досить вагомим аргументом для МВФ.

Раніше Україна планувала отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже у червні.