До 1 травня профіцит платіжного балансу склав 0,614 млрд.дол.

14:28, 27 травня 2010
Фінанси
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Повідомляють в НБУ

Профіцит платіжного балансу в січні-квітні склав 0,614 млрд. дол. США, порівняно з дефіцитом 6,281 млрд. дол. за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому, профіцит платіжного балансу в квітні був на рівні 1,287 млрд. дол., в порівнянні з дефіцитом в 1,056 млрд. дол. за квітень 2009 року.

За даними НБУ, за січень-квітень 2010 року поточний рахунок сформувався з позитивним сальдо у розмірі 109 млн. дол. (у січні-квітні 2009 року дефіцит поточного рахунку складав 890 млн. дол.). Це було обумовлено скороченням дефіциту зовнішньоторговельного балансу (у 2 рази - до 523 млн. дол. проти 1,085 млрд. дол. за чотири місяці 2009 року) і негативного сальдо у прибутках (у 1,8 раза до 352 млн. дол. проти 647 млн. дол. за січень-квітень 2009 року).

У квітні 2010 року позитивне сальдо поточного рахунку склало 234 млн. дол. проти 236 млн. дол. дефіциту у квітні 2009 року.

У НБУ кажуть, що завдяки профіциту фінансового рахунку в березні-квітні, кумулятивне сальдо з початку року уперше після початку кризи стало позитивним: за січень-квітень у 2010 році позитивне сальдо по фінансовому рахунку оцінено в 505 млн. дол., а за відповідний період 2009 року воно було негативним у розмірі 5,4 млрд. дол.

У квітні профіцит фінансового рахунку був на рівні 1,053 млрд. дол., у квітні 2009 року - дефіцит 820 млн. дол. Чинниками, які вплинули на формування фінансового рахунку минулого місяця, за даними Нацбанку, стали: розміщення українськими емітентами єврооблігацій зростання зацікавленості нерезидентів в цінних паперах уряду і стабільна фінансова ситуація усередині країни (поступове відновлення довіри до банківської системи і національної валюти сприяло продовженню скорочення запасів готівкової валюти в інших секторах економіки).

Обсяги чистого надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 4 місяці 2010 року оцінені у 1,2 млрд. дол., що на 29% менше, ніж за відповідний період минулого року (1,7 млрд. дол.).

Негативне сальдо у операціях з кредитами і облігаціями приватного сектора у січні-квітні в 2010 р. склалося на низькому рівні - 141 млн. дол., тоді як за відповідний період минулого року негативне сальдо у цій статті складало 2,8 млрд. дол. Rollover за 4 місяці 2010 року оцінено в 97%, для банківського сектора цей показник складав 90%, для реального - 109%.

За борговими операціями сектора державного управління чисті залучення складали 259 млн. дол. (завдяки зростанню зацікавленості нерезидентів у цінних паперах уряду, деномінованих в гривні).

Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за 4 місяці 2010 року склали близько 1 млрд. дол., причому відтік був сформований у січні-лютому, тоді як в березні-квітні валюта поверталася в банківську систему (за 4 місяці 2009 року обсяги приросту готівкової валюти поза банками склали 4,5 млрд. дол.).

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік склав 13,726 млрд. дол.

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