ДПАУ розробить фільтри для підприємств

У Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) за дорученням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА сьогодні розробляються фільтри, які буде введено для автоматичного відшкодування підприємствам податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

«Для автоматичного відшкодування ПДВ на сьогодні ми можемо надати деякі фільтри. Фільтрами можуть бути – відсутність розбіжностей за п`ятим доповненням. Тобто, якщо я хочу відшкодувати ПДВ, має бути чітко визначено, що його хтось сплатив на іншому кінці зв`язку», - говорить він. Також фільтром, наприклад, може бути дотримання законодавства про працю. «Якщо ти хочеш, щоб тобі автоматично відшкодовували ПДВ, хоча б рівень заробітної платні має бути вищим за мінімальний. У нас на сьогодні багато підприємств не мають заробітної платні вище за мінімальну, а заявляють значні суми на відшкодування», - сказав О.ЛЮБЧЕНКО.

«Щодо обігу даних облігацій (ПДВ-облігацій - УНІАН), це вже визначатиме ринок. Сьогодні ринок заявляє про 10%-й дисконт. Це організації, готові скуповувати ОВДП», - відзначив він.

За його словами, автоматичне відшкодування ПДВ на сьогодні вкрай необхідне. «Це набагато краще, ніж так, як воно було, 22 млрд. грн. на сьогодні накопичено тих сум, які потрапляють під визначення облігацій», - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Він вважає, що шляхом випуску ПДВ-облігацій держава бере на себе відповідальність за невиплату ПДВ. «Те, що вона на сьогодні бере на себе витрати у вигляді 5,5% по ОВДП плюс виплата тіла по облігаціях двічі на рік по 10 частин на п`ять років – це вже прояв того, що держава взяла на себе певну відповідальність», - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення нагромадженої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Як заявив 26 травня 2010 р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. «Найближчим часом ми консолідуємо зобов`язання держави щодо ПДВ. Казначейство одержить обґрунтування за кредитними зобов`язаннями. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави по виплатах. Дисконт планується на рівні не більше 10%», - сказав М.АЗАРОВ.