Експерт: світові фондові ринки закрилися різноспрямовано

Світові фондові ринки за підсумками вчорашніх торгів закрилися різноспрямовано на фоні волатильного євро.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

За його словами, в середу, 26 травня, Європа закрилася в плюсі, Америка - в мінусі. Європейські і російські індекси вчора показали упевнене зростання після відскоку американських ринків з лютневих мінімумів у вівторок. Американські ринки в першій половині дня також показували упевнене зростання, проте під закриття торгів пішли в мінус через зниження євро до чотирирічних мінімумів на рівні 1,21 дол./євро.

Як відзначив К.Литвин, макроекономічні дані, які вийшли вчора в США, в цілому були позитивними. Замовлення на товари тривалого користування збільшилися на 2,9% в квітні, перевищивши ринкові очікування приросту на 1,3%. Продажі первинної нерухомості в США в квітні виросли на 14,8% - до 504 тис. будинків, багато в чому завдяки держсубсидіям, які закінчилися в кінці квітня. За підсумками торгів середи індекс S&P 500 знизився на 0,6% до 1067 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 виріс на 2,4% до 237 пунктів.

Стратег підкреслив, що американський ринок знайшов підтримку на рівні 1040-1050 пунктів по індексу S&P 500. Консолідація ринку на цих низьких рівнях вже п`ятий день поспіль технічно не є позитивною ознакою і вказує на силу нисхідного тренду. Проте, фонд-менеджери купують дешеві акції на тлі сильних корпоративних результатів і макродинаміки, що в цілому поліпшується. Це і створює підтримку фондовому ринку.

«Найближчим часом варто чекати підвищеною волатильності. Ринкові настрої швидко змінюються залежно від переключення уваги гравців то на проблеми в Європі, то на корпоративні прибутки, то на ситуацію в Китаї», - вважає К.Литвин.