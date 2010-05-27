Міжбанк: курс долара стабільний

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9270, на 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9255. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9230/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 12:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2567, на 12:00 ціни знизилися до 0,2561/0,2562. На час закриття торгів ціни зросли – 0,2567/0,2568. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,7300 (-0,4599).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2155/1,2340. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7315/9,7435, на 12:00 ціни пішли вниз – 9,7140/9,7210. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні відкотилися до рівня 9,7305/9,7370.