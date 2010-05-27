Заборгованість з відшкодування ПДВ скоротилася

Заборгованість з відшкодування податку на додану вартість в квітні скоротилася на 1,1 млрд. грн. і на 1 травня склала 27,3 млрд. грн. (на 1 квітня – 28,4 млрд. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації України Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

«Заборгованість скоротилася за місяць, але з початку року спостерігається зростання», - відзначив він. За його словами, заборгованість з відшкодування ПДВ на 1 січня 2010 р. складала 21,8 млрд. грн.