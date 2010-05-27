Кабмін змінив склад Наглядових рад «Ощадбанку» і «Укрексімбанку»

Кабінет міністрів України своєю постановою від 26 травня 2010 р. № 359 припинив повноваження члена Наглядових рад ВАТ «Державний ощадний банк України» і ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України» Валерія МУНТІЯНА.

Текст відповідної постанови розміщено на офіційному сайті уряду.

Крім того, Кабмін призначив членом НР «Ощадбанку» голову Наглядової ради «Укрексімбанку» Ігоря СОТУЛЕНКА. Членом Наглядової ради «Укрексімбанку» призначено радника голови правління АБ «Український Бізнес Банк» Сергія АРБУЗОВА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 29 березня 2010 р. змінив склад своєї квоти в «Ощадбанку» і «Укрексімбанку». Згідно з документом, до Наглядової ради «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» увійшов, окрім інших, заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.