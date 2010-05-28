Китай не поспішає змінювати пропорції золотовалютних резервів

Китай не має наміру змінювати структуру валютної диверсифікації, незважаючи на боргову кризу, що продовжується в Європі. Про це йдеться в офіційній заяві Народного банку Китаю. Публікація документа стала реакцією на поширену напередодні британськими ЗМІ інформацію, що Центральний банк КНР перегляне пропорції своїх валютних резервів. "Ці заяви безпідставні. Європейський ринок був, є і буде одним з ключових напрямів капіталовкладень Державного валютного управління Китаю", - повідомляється в документі, передає Associated Press. Крім того, ЦБ Китаю висловлює впевненість, що невдовзі на фінансових ринках Європи відновляться "стабільність і здоровий розвиток".

Напередодні, повідомляє РосБізнесКонсалтинг, у британських ЗМІ з`явилася інформація, що надійшла від неназваних китайських чиновників, про те, що представники Державного валютного управління Китаю (SAFE) ведуть переговори з іноземними банкірами. Темою переговорів нібито став зростаючий борг країн єврозони і випущені ними облігації, проте про які-небудь дії китайського уряду щодо них безпосередньо не повідомлялося.

Відомо, що загальний обсяг національних валютних резервів Китаю становить 2,5 трлн дол., але його структура - державна таємниця. Передбачається, що доларові активи, переважно довгострокові казначейські облігації та інші боргові зобов`язання уряду США, становлять близько 70%, решта 30% в нерівній пропорції поділені між активами в європейській валюті та єнах, причому перші складають велику частину. За деякими підрахунками, інвестиції Китаю в державний борг єврозони приблизно рівні 630 млрд євро. Вважається, що боргові облігації Греції, Ірландії, Італії, Португалії та Іспанії, щодо фінансової стабільності яких офіційний Пекін неодноразово висловлював занепокоєння, представлені трохи, оскільки в основі консервативної фінансової стратегії країни лежить принцип безпеки.