ЄБРР збільшує фінансування «Укрексімбанку» на 50 млн. дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посилює підтримку українських експортерів і імпортерів шляхом збільшення обсягу фінансування у рамках своєї Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) для українського "Укрексімбанку" на 50 млн. дол. - до 120 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням додаткове фінансування стимулюватиме розвиток українських торговельних компаній в умовах обмеженого доступу до комерційних кредитів.

У повідомленні сказано, що метою Програми сприяння розвитку торгівлі ЄБРР є розвиток експорту, імпорту і внутрішньої торгівлі в країнах діяльності ЄБРР, включаючи Україну. У рамках цієї програми ЄБРР надає гарантії-підтвердження міжнародним банкам, переймаючи на себе політичні і комерційні ризики міжнародних трансакцій, які виконують банки в країнах діяльності ЄБРР.

У ЄБРР нагадали, що "Укрексімбанк" вступив до ПСРТ у травні 2007 року і став одним з найактивніших банків у сфері торговельного фінансування в Україні. За цей час ЄБРР і "Укрексімбанк" здійснили разом 53 трансакції у рамках ПСРТ на загальну суму 129 млн. дол. Тільки у 2010 році ЄБРР і "Укрексімбанк" здійснили 9 трансакцій на загальну суму 49,7 млн. дол. Одна з цих трансакцій, для якої ЄБРР надав дві гарантії на загальну суму 43,6 млн. дол. на підтримку експорту будівельних послуг з України в Туркменістан, стала найбільшою в історії ПСРТ.

За результатами виконання ПСРТ у 2009 році Україна з 95 трансакціями зайняла третє місце (після Росії і Грузії) серед усіх країн діяльності ЄБРР.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є провідним фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 травня 2010 року він узяв зобов'язання щодо надання інвестицій на суму понад 5 млрд. євро у рамках 197 проектів.