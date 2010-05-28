Готівковий курс долара дещо зріс

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 27 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків пз купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% відучора і сьогодні складає 9,65/9,85 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, з продажу - в межах 9,78-9,92 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 27 травня підвищився на 0,7% і сьогодні складає 0,2484 грн./рубль, курс продажу - на 1%, до 0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2500-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,96 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні складає 9,70/9,83 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, з продажу - в межах 9,78-9,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,7% порівняно з 27 травня і сьогодні складає 0,2476 грн./рубль, продажу - на 0,9%, до 0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2540 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2539-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,96 грн., євро - 9,55/9,84 грн., рубль - 0,2050/0,2600 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,90/7,95 грн., євро - 9,50/9,85 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,90/7,946 грн., євро - 9,62/9,95 грн., рубль - 0,2540/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 травня, такий: гривні до долара США - 7,9251, до євро - 9,71221, до російського рубля - 0,25665.