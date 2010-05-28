Міжбанк: котирування становлять 7,9220/7,9260 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9205/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2593/0,2596, до 12:00 ціни піднялися до 0,2605/0,2606. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,4850 (- 0,2450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2342/1,2344, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7775/9,7875, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,8345/9,8435.