Всесвітній банк та МВФ за ліквідацію банку «Надра»

Всесвітній банк (ВБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважають доцільнішою ліквідацію проблемного банку "Надра", ніж ухвалення рішення про його рекапіталізацію за рахунок бюджетних коштів без належного аналізу можливостей з відновлення нормальної роботи фінустанови.

Про це в коментарі газеті "Економічні вісті" повідомив керівник служби зовнішніх зв'язків представництва ВБ в Україні Дмитро ДЕРКАЧ.

"Відповідно до кращих міжнародних практик та і власними нормативними актами уряду, рішення про державні інвестиції в проблемний банк має бути засноване на ретельному аналізі витрат і альтернативних механізмів рішення проблем банку або виведення його з ринку, базуючись на розумному аудиті. Якщо такі інвестиції проводяться спільно з приватним інвестором, то має бути вироблена оцінка відповідності інвестора критеріям придатності і ділової репутації, а також здатності інвестора підтримати банк шляхом авансових внесків в капітал при належному бізнес-плані. За відсутність задовільного аналізу, який би підтримував інше рішення, нашою рекомендацією було мінімізувати витрати бюджету за допомогою виведення банку "Надра" з ринку через ліквідацію або купівлю активів і пасивів банку після відкликання ліцензії", - сказав Д.ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що на засіданні експертно-аналітичної ради було ухвалено рішення про входження в капітал банку "Надра" уряду і приватного інвестора на паритетних умовах.

28 квітня 2010 року А. ШАПОВАЛОВ заявив, що регулювальник схвалив пропозицію про купівлю банку "Надра" інвестором з Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь в капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакету. При цьому для стабілізації роботи банку "Надра", за оцінками НБУ, потрібно 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,184 млрд. грн., зобов'язання - 24,601 млрд. грн., власний капітал - 479,059 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк "Надра" отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку "Надра" введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.