Негативне зовнішньоторговельне сальдо України зменшилося в 16 разів

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в першому кварталі 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зменшилося в 16 разів – до 29,1 млн. дол. США проти 466,4 млн. дол. у першому кварталі 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1 млрд. 459,8 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1 млрд. 430,7 млн. проти 1 млрд. 475,7 млн. дол. і 1 млрд. 009,3 дол. відповідно в першому кварталі 2009 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі 2010 року зріс до 12 млрд. 922,8 млн. дол. (за перший квартал 2008 року – 10 млрд. 903,6 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 11 млрд. 796,1 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 9 млрд. 774,1 млн. дол.), імпорт послуг – 1 млрд. 126,7 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 1 млрд. 129,5 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг із України в першому кварталі 2010 р. зріс до 12 млрд. 893,7 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 10 млрд. 437,2 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 10 млрд. 336,3 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 8 млрд. 298,4 млн. дол.), експорт послуг – 2 млрд. 557,4 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 2 млрд. 138,8 млн. дол.).

Довідка УНІАН. В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2009 р. зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.