курс НБУ на 31 травня
21:53, 28 травня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 31 травня: 100 USD США - 792.5100 (на 28 травня - 792.5100)100 EUR - 981.4444 (на 28 травня - 971.2210)10 RUR - 2.5988 (на 28 травня - 2.5665)Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 31 травня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.):959 XAU 10 Золото - 96210.71 (на 28 травня - 95953.15)961 XAG 10 Срібло - 1468.52 (на 28 травня - 1455.05)962 XPT 10 Платина - 124344.82 (на 28 травня - 122601.30)964 XPD 10 Паладій - 37168.72 (на 28 травня - 35821.45)
Офіційний курс НБУ на 31 травня:
100 USD США - 792.5100 (на 28 травня - 792.5100)
100 EUR - 981.4444 (на 28 травня - 971.2210)
10 RUR - 2.5988 (на 28 травня - 2.5665)
Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 31 травня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.):
959 XAU 10 Золото - 96210.71 (на 28 травня - 95953.15)
961 XAG 10 Срібло - 1468.52 (на 28 травня - 1455.05)
962 XPT 10 Платина - 124344.82 (на 28 травня - 122601.30)
964 XPD 10 Паладій - 37168.72 (на 28 травня - 35821.45)
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