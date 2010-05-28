курс НБУ на 31 травня

Офіційний курс НБУ на 31 травня: 100 USD США - 792.5100 (на 28 травня - 792.5100)100 EUR - 981.4444 (на 28 травня - 971.2210)10 RUR - 2.5988 (на 28 травня - 2.5665)Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 31 травня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.):959 XAU 10 Золото - 96210.71 (на 28 травня - 95953.15)961 XAG 10 Срібло - 1468.52 (на 28 травня - 1455.05)962 XPT 10 Платина - 124344.82 (на 28 травня - 122601.30)964 XPD 10 Паладій - 37168.72 (на 28 травня - 35821.45)

Офіційний курс НБУ на 31 травня: 100 USD США - 792.5100 (на 28 травня - 792.5100) 100 EUR - 981.4444 (на 28 травня - 971.2210) 10 RUR - 2.5988 (на 28 травня - 2.5665) Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 31 травня 2010 року за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото - 96210.71 (на 28 травня - 95953.15) 961 XAG 10 Срібло - 1468.52 (на 28 травня - 1455.05) 962 XPT 10 Платина - 124344.82 (на 28 травня - 122601.30) 964 XPD 10 Паладій - 37168.72 (на 28 травня - 35821.45)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter