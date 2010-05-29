Forbes оприлюднив список мільярдерів, яких розшукує поліція

Обчислюваний в мільярдах доларів стан ще не гарантує свободи, стверджує журнал Forbes, що обнародував список 11 багатющих людей світу, що виявилися за гратами або розшукуваних поліцією. Як повідомляє РІА Новості, в цьому списку двоє росіян - Михайло Ходорковський і Платон Лебедев, що представляють вищий менеджмент оголошеного банкротом нафтогазового гіганта "ЮКОС". Ходорковський свого часу носив титул найбагатшого росіянина з капіталом розміром 15 мільярдами доларів, Лебедев лише одного дня попав в клуб мільярдерів. Ходорковський і Лебедев були засуджені в 2005 році на вісім років позбавлення волі по звинуваченню в шахрайстві і ухиленні від сплати податків. Друга кримінальна справа проти них збуджена в 2006 році по звинуваченню в розкраданні 350 мільйонів тонн нафти. Обоє заперечують свою провину, вважаючи переслідування проти них політично мотивованим. Ще недавно найбагатший громадянин Китаю (за даними на жовтень 2008 року) Хуан Гуанюя також перекочував в розряд ув`язнених. Гуанюя володів обширною мережею магазинів з продажу електроніки і компанією по виробництву побутових приладів. У травні він був засуджений до 14 років в`язниці за різні фінансові махінації і дачу хабарів посадовим особам на суму понад 600 тисяч доларів. Американський мільярдер Аллен Стенфорд може претендувати на рекордний в цьому списку багатющих ув`язнених термін в`язниці - йому загрожує 250 років висновку за створення фінансової піраміди розміром близько 8 мільярдів доларів. Вирок у минулому власникові фінансової компанії, що носить його ім`я, буде винесений лише в 2011 році по понад 20 пунктам звинувачення. Сам Стенфорд не визнав себе винним. Десять років належить провести за гратами італійському мільярдерові Калісто Танци, визнаному в 2009 році винним в махінаціях і заробленні грошей на краху концерну Parmalat, що належав йому. Це справу преса охрестила "італійським Енроном". Танци володів однією з кращих світових колекцій живопису, включаючи полотна Ван Гога, Пікассо і Модільяні, яка була конфіскована після набуття чинності вироку. Для деяких з мільярдерів з цього списку в`язниця не обернулася торбою - американець Альфред Таубман, у минулому глава аукціонного будинку Sotheby`s, зумів повернутися в клуб мільярдерів після того, як провів за гратами 9 місяців по звинуваченню в шахрайстві при проведенні торгів. Таубман завжди наполягав на тому, що не винен. А для Марти Стюарт чотири місяці висновку обернулися баришами - акції компанії Martha Stewart Living Omnimedia, що належить нею, виросли в ціні майже удвічі, зробивши ув`язненого власницею мільярдного стану. Зараз, правда, Стюарт не числиться в офіційному рейтингу мільярдерів, але навряд чи ця обставина затьмарює її радість вільного життя. Троє персон із списку мільярдерів, які вже відсиділи свій термін або відбувають ув`язнення, знаходяться в перегонах, - це мексиканський наркобарон Хоаким Газман Лоера, турецький бізнесмен Кемаль Узан і колишній прем`єр-міністр Таїланду Таксин Чинават, обвинувачений в тероризмі.