Ціни на нафту перевищили 74 дол. за баррель

Ціни на нафту перевищили відмітку $74 за баррель в ході уранішніх торгів в понеділок, що мають незначні об`єми у зв`язку зі святкуванням Дня пам`яті в США і Великобританії, повідомляє Рейтер.

До 7.32 МСК липневі ф`ючерси на американську легку нафту подорожчали на $0,38 до $74,35. В п`ятницю нафтові ціни опустилися на 58 центів після пониження кредитних рейтингів Іспанії агентством Fitch.

Ф`ючерси на нафту сорту Brent додали $0,46 до $74,48.

Ф`ючерсні контракти на сорт Brent з постачанням в найближчий місяць знизилися в травні на $13,4, або 15,4 відсотка, на американську легку нафту - на $12,2, або 14,1 відсотка.

Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Іспанії до рівня "АА+" з "ААА", але пообіцяло протягом найближчого року не знижувати рейтинг країни не дивлячись на очікуване погіршення ситуації з державними фінансами.

"Це більше не шокує. Досить непогана ідея, оскільки в цілому на ринку переважає думка, що навіть стабфонд розміром $1 трильйон не вирішить всіх проблем. Це лише підтверджує те, що ми і так вже знаємо", - сказала Кларенс Чу, трейдер Hudson Capital.

"Ми чекаємо, що на ринку буде дуже спокійне при низьких об`ємах торгів, якщо не станеться нічого несподіваного, - сказала Чу. - Під час довгих вихідних ціни на нафту, як правило, змінюються у вузькому діапазоні".

В понеділок євро стабілізувався до американського долара, проте зниження іспанського рейтингу продовжує чинити на нього тиск.