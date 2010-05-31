Міжбанк відкрився на рівні 7,9210/7,9280 грн./дол.

На міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9210/7,9280 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2573/0,2576 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 9,7395/9,7505 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в США святкують День пам`яті, у зв`язку з цим торги американською валютою можливі лише валютуванням ТОМ.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2297/1,2299 дол./євро (п`ятниця, 28 травня, - 1,2342/1,2344 дол./євро).

У п`ятницю, 28 травня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,925 грн./дол.