Економіст: гривня зміцнилася по відношенню до євро на 1,2%

Минулий тиждень був у цілому несприятливим для євро: гривня зміцнилася по відношенню до європейської валюти на 1,2%.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

При цьому, додав він, у п`ятницю, 28 травня, український міжбанк відреагував на зміцнення євро на світовому ринку і закрився на рівні 9,8152-9,8217 грн./євро. Цього дня гривня подешевшала до євро на 0,9%.

За словами економіста, український валютний ринок завершив ще один тиждень стабільного обмінного курсу гривня-долар, який практично не відступав від позначки 7,925 грн./дол. У п`ятницю міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями 7,9235-7,9255 грн./дол.: курс гривні до долара не змінився.