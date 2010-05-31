Нацбанки України та Киргизії проводять перевірку інформації

Національний банк України (НБУ) і Національний банк Киргизької Республіки проводять перевірку наявної інформації про можливу участь банків цих країн у схемах з відмивання коштів.

Про це йдеться у телеграмі українського регулювальника №48-204/978-9011 до комерційних банків, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"Національний банк України має інформацію щодо підозр Національного банку Киргизької Республіки в здійсненні фінансових операцій, пов'язаних з відмиванням коштів через рахунки банку (одного з банків Киргизії - УНІАН) з використанням банків на території України", - кажуть у повідомленні.

НБУ просить комбанки терміново надати детальну інформацію щодо оборотів за кореспондентськими рахунками з киргизьким банком, а також про надходження коштів з його рахунків на користь клієнтів українських банків за період з 1 до 8 квітня 2010 року.

Вказану інформацію банки повинні надати до 4 червня 2010 року. "У разі ненадання (неповного або несвоєчасного надання) інформації, вказаної в цьому письмовому запиті, Національний банк України розгляне питання щодо вживання заходів адекватного реагування", - сказано у телеграмі.

При цьому вказують, що, якщо наступні фінансові операції із коштами, які надійшли від киргизького банку, здійснювалися між клієнтами українського банку, то необхідно надавати аналогічну інформацію щодо усіх фінансових операцій, проведених в межах банку. У цьому випадку інформація має бути надана за період, починаючи з 1 квітня 2010 року і до моменту надання відповіді в Національний банк України.