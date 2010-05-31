Міжбанк: долар і далі на місці

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги по долару США на ТОМ'і відкрилися котируваннями 7,9210/7,9280 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9225/7,9260 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9230/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", сьогодні у США святкують День Пам'яті, у зв'язку з цим торги по американській валюті були можливі тільки валютуванням ТОМ.

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів на ТОМ'і за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2573/0,2576 грн./рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2574/0,2575 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2573/0,2574 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль так само на ТОМ'і виріс і склав 30,9175 рублів за долар (+0,2425).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2255/1,2330 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7395/9,7505 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,7480/9,7565 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 9,7435/9,7505 грн./євро.