Міжбанк: торги проходять на рівні 7,9265/7,9310 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9220/7,9270 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9265/7,9310 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/0,2544 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2527/0,2528 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс – 31,1925 рублів за долар (+0,6636).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2203/1,2205 дол./євро, а на 12:00 впали до 1,2124/1,2126 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6555/9,6670 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 9,6090/9,6185 грн./євро.