АМК вивчає діяльність платіжних систем в Україні

Антимонопольний комітет (АМК) вивчає відповідність діяльності платіжних систем конкурентному законодавству України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЕМА".

Згідно з повідомленням, комітет розглядає можливість порушення справи проти платіжних систем.

В асоціації повідомили, що 31 травня 2010 р. організація одержала запити комітетів Верховної Ради і окремих депутатів з проханням дати роз`яснення з приводу позиції платіжних систем впродовж 2008-2010 рр. щодо нових умов роботи на українському ринку після корпоратизації платіжних систем.

За інформацією асоціації, АМК в травні 2010 р. почав розслідування діяльності платіжних систем в Україні. Повідомляється, що вивчення комітетом діяльності платіжних систем розпочате за зверненням конфіденційного заявника, а також на основі депутатських запитів, одержаних комітетом.